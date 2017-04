Des centaines de familles menacées de mort

Réagissez

Face à la propagation des bidonvilles et l’insouciance des autorités pour la lutte contre ce phénomène, la wilaya de Constantine se trouve aujourd’hui dans une position très délicate et en difficulté pour mettre un terme à ce fléau.

Parmi plusieurs bidonvilles dans la wilaya qui se sont implantés et se sont imposés depuis des années, nous notons les plus de 500 maisons illicites à Guatter El Aïch, sis dans la commune d’El Khroub. Ces bidonvilles ont fait l’objet d’un débat sérieux entre les responsables de la commune et le wali de Constantine, Kamel Abbes, lors de sa visite effectuée l’après-midi de mercredi dernier à El Khroub. Dans une rencontre entre les responsables locaux tenue à 19h à la maison de la culture Mohamed El Yazid, Abdelhamid Aberkane, maire de la ville mentionnée, a avoué que les services de sa commune sont incapables d’agir seuls et de mener une quelconque démolition dans les lieux en question, pour mettre fin à ce qu’il qualifie de «cancer». «Le nombre d’habitations dans cette localité est en augmentation du jour en jour.

La commune ne peut pas mener des opérations de démolition de centaines d’habitations illicites sans la présence de la force publique et sans l’aide de la wilaya», a-t-il déclaré. Et de poursuivre qu’une décision de démolition a été établie par la wilaya il y a 5 ans, mais elle n’a jamais vu le jour sur le terrain. Malheureusement, cette décision a été vite mise au placard, pour une raison qui demeure toujours inconnue. Pis encore, le wali a ajouté que les habitants de cette localité courent un danger imminent, qui menace leur vie quotidiennement à cause de leurs constructions réalisées sur les réseaux de gaz. «J’ai reçu hier (mardi dernier ndlr) une correspondance du directeur de la SDE dans laquelle il m’a avisé du danger qui menace la vie des habitants. Les concernés ont réalisé plusieurs constructions à côté de la Distribution publique (DP), ce qui est anormal et très dangereux», a expliqué M. Abbes. Il a ajouté aussi que ce «village» fera l’objet d’une grande opération de démolition, même si les riverains s’opposent à cette décision. Ira-t-il jusqu’au bout de ses promesses ?

D’autre part, cette rencontre s’est présentée comme une occasion en or pour le maire d’El Khroub, où il a soulevé la propagation rapide du marché informel dans sa ville et l’ampleur qu’il prend chaque jour. M. Aberkanea dit à ce propos: «La ville d’El Khroub connaît ces derniers mois une inflation de marchands informels. Ils envahissent le centre-ville, tout en causant beaucoup de désagréments pour les habitants et les autres commerçants. Sans parler des déchets qu’ils laissent derrière eux en fin de journée.»