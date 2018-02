Des bennes à ordures abandonnées

Réagissez

Au mois de juillet dernier, deux bennes à ordures ont été placées durant la nuit sur le trottoir à la cité Cnep 494 logements, juste en face du nouveau marché couvert, qui demeure encore fermé.

Si les services qui ont décidé de les mettre à cet endroit sont encore inconnus, ces bennes n’ont cessé d’intriguer les habitants sur les motifs de cette mesure et les raisons du choix de ce lieu. S’agit-il de bennes déplacées d’un autre lieu provisoirement, ou bien d’équipements qui attendent d’être mis ailleurs ? Toujours est-il que depuis sept mois, ces bennes trônent encore sur le trottoir sans aucune raison valable ou logique.

Elles sont même devenues une source de gêne pour les riverains de l’immeuble situé juste derrière. «Des tas d’ordures s’accumulent autour de ces bennes et dégagent de mauvaises odeurs, en plus de cela elles ont formé un refuge pour des gens qui viennent s’adonner à la consommation de boissons alcoolisées, laissant des tas de bouteilles sur les lieux ; on s’interroge toujours pourquoi ces bennes ont été laissées dans ces lieux alors qu’elles ne servent à rien du tout», s’indignent des habitants de la cité. Le pire dans tout cela est que des responsables du secteur urbain de Ziadia qui ont fait le tour de la cité, n’ont jamais remarqué la présence de bennes mystérieuses qui ont coûté des sommes importantes au contribuable, pour être abandonnées sur le trottoir depuis sept mois.