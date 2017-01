Des bénéficiaires de logements protestent

Réagissez

Des dizaines de familles du quartier de la Casbah à Constantine ont décidé hier de protester à leur manière contre leur expulsion des logements dont il avaient bénéficié, officiellement, le 16 avril dernier. Après avoir organisé un grand rassemblement dès la matinée pour réclamer leurs logements situés à l’UV18 d’Ali Mendjeli, ces familles au nombre de 62 décideront de passer la nuit avec leurs enfants dans les blocs des immeubles pour réclamer leurs appartements.

Pour rappel, les concernés se sont vus octroyer les clés de leurs logements lors d’une cérémonie officielle le 16 avril dernier devant les caméras de la télévision à l’occasion de la visite du Premier ministre Abdelmalek Sellal, pour la clôture de la manifestation Constantine capitale de la culture arabe 2015. Le Premier ministre avait lui-même remis des clés aux bénéficiaires pour qu’ils puissent occuper leurs appartements. A leur grande surprise, et une fois la cérémonie terminée et le cortège de Sellal parti, les (mal) heureux attributaires ont été priés de quitter les lieux par les agents de l’OPGI. Ils se sont aperçus finalement qu’il s’agissait plutôt d’un mauvais rêve. «Ils nous ont demandé de revenir le lendemain avec les meubles. Le jour J, nous avons trouvé les appartements fermés à clefs et nous étions interdits d’y accéder», a déclaré Nacer Eddine Setifi, l’un des protestataires. Notons qu’un important dispositif de sécurité a été déployé devant les blocs de l’UV18, en présence d’agents de l’OPGI.