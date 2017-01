Des axes dangereux et des points noirs

Réagissez

A Djebel Ouahch, la poudreuse a atteint 30 cm par endroits

La situation de blocage et les désagréments rencontrés par la population reviennent toujours avec les intempéries.

Hier matin, la circulation automobile était très difficile sur le contournement de l’autoroute Est-Ouest au niveau de Djebel Ouahch. Durant toute la nuit de dimanche à lundi, les chutes de neige abondantes ont couvert toutes les hauteurs de la région nord de la ville d’un épais manteau blanc, qui a dépassé les 30 cm par endroits. Ce qui a compliqué encore les interventions des services de la direction des travaux publics et ceux de la commune, qui ont mobilisé des engins pour dégager la route.

A Djebel Ouahch, des brigades de la Gendarmerie nationale étaient postées pour veiller au grain sur le rond-point de l’autoroute menant vers Skikda, où la chaussée était glissante, alors que de nombreux poids lourds ont été stationnés sur l’accotement en attendant l’amélioration de la situation. Un peu plus loin, les habitants des mechtas de Kef Lakehal ont été complètement isolés. Des conditions que cette région située à plus de 1000 m d’altitude connaît depuis des années.

L’approvisionnement en produits alimentaires a été rendu encore plus difficile pour la population. En descendant un peu plus bas, la circulation automobile a été très difficile, en raison du verglas sur la route reliant la cité Emir Abdelkader et le CHU Benbadis, où d’énormes bouchons ont été enregistrés. Pour rejoindre le centre-ville, les habitants des cités Djebel Ouahch, Ziadia, Sakiet Sidi Youcef et Sarkina n’ont dû leur salut qu’au téléphérique.

Du côté sud de la ville, la RN79 passant par l’axe de l’aéroport-Zouaghi et menant vers la nouvelle ville Ali Mendjeli était impraticable durant toute la matinée d’hier. La population d’Ali Mendjeli a éprouvé les pires difficultés pour se déplacer. Le tramway, qui était fonctionnel, a sauvé de nombreux habitants des cités situées sur le plateau de Aïn El Bey. A l’aéroport Mohamed Boudiaf, de mauvaises surprises attendaient des centaines de voyageurs qui sont restés bloqués au sol après l’annulation de tous les vols programmés la matinée, notamment ceux à destination de Marseille et de Nice.

Si les services de la Protection civile n’ont pas enregistré, heureusement, d’accidents graves ou de victimes sur la route dans un premier bilan diffusé, hier, sur les ondes de la radio locale, des perturbations ont été notées, notamment sur les virages de la route de Bekira, alors que des automobilistes ont été coincés sur la RN3, dans la commune de Didouche Mourad. La même situation a été vécue durant toute la journée d’hier par les passagers empruntant l’axe Aïn Abid-Tamlouka, sur la RN20.

Comme ce fut le cas déjà depuis plusieurs années, des files interminables de voitures se sont formées sur la route de Sissaoui, où les rares avaloirs existants dans cette cité ont été complètement saturés après la fonte des neiges. Ce qui a causé des inondations ayant débordé sur cet axe névralgique, devenu l’un des pires points noirs de la ville, avec tous les dégâts que l’on peut imaginer. En somme, les chutes de neige qui ont certes ravi les agriculteurs de la région, après une longue période sans pluie, n’ont pas été de tous repos pour les Constantinois qui attendent avec impatience le retour des éclaircies, prévues selon un BMS des services de la météo pour la journée de jeudi prochain.