Des axes à haut risque

D’après un bilan de la Gendarmerie nationale, plusieurs axes routiers traversant la wilaya de Constantine ont connu de sérieuses perturbations. Ainsi, la RN79, qui passe par le lieu-dit Les quatre chemins et menant vers la ville de Ali Mendjeli, demeure impraticable à cause de la neige.

La même situation a été signalée au niveau de Guettar El Aïch et dans la commune de Ibn Ziad. Pour la RN3, elle est fermée du côté d’El Kantour sur les frontières avec la wilaya de Skikda. Elle demeure très difficile à traverser dans les communes de Didouche Mourad et Zighoud Youcef. C’est le même cas enregistré au niveau de la RN20, qui mène vers la wilaya de Guelma. Par ailleurs, la RN27 est fermée dans la commune de Beni Hmidène, alors que la RN10, qui mène vers Ouled Rahmoune et la wilaya de Oum El Bouaghi, est toujours difficilement praticable. Du côté de la Protection civile, l’on a mobilisé depuis le premier jour des chutes de neige, 120 agents, en plus de ceux qui assurent la garde. Ces mêmes services ont affecté 22 camions et 16 ambulances, qui interviennent sur les routes. Selon leur bilan, aucun accident de la route causant des dégâts graves n’a été signalé.