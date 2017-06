Des artistes-peintres constantinois exposent

Réagissez

L’Institut français de Constantine (IFC) ouvre ses portes à plusieurs artistes locaux à l’effet d’exposer leurs œuvres. «Les cimaises de l’Institut français de Constantine accueillent quelques artistes-peintres de Constantine, la cité des Passions… Une occasion pour le public de venir à la découverte et à la rencontre d’œuvres variées aux questionnements divers, mais qui toutes ne peuvent que provoquer un écho en nous, au-delà des thèmes abordés ou des moyens d’expression utilisés», peut-on lire sur le site de l’IFC. La liste des artistes prenant part à cette manifestation artistique est composée de onze noms, connus sur les scènes nationale et locale. Il s’agit de Hassen Meghraoui, Riad Belfetmi (Djinko), Farid Merabet, Louisa Terki, Djalil Saoucha, Hassen Chorfi, Latifa Boulfoul, Anouar Aboussalih, Kahina Bouaouiche, Amina Djema et Mimia Lichani. Le vernissage de l’exposition intitulée «La surface et la quête» sera précédé par une courte intervention d’Armand Vial, auteur d’un ouvrage sur ces artistes.



Jeudi 15 juin à 22h. Entrée libre et gratuite