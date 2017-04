Réagissez

Une importante opération de démolition des constructions illicites a été menée, hier à partir de 7h, dans la nouvelle ville de Ali Mendjeli par les services de la commune d’El Khroub. Cette action a touché 7 constructions illicites, y compris des commerces, bâtis sur les terrains des Domaines. «Cette action, qui entre dans le cadre de la lutte contre les infractions urbanistiques, n’est qu’un début. Nous allons procéder à l’assainissement de la ville de Ali Mendjeli de toute construction non réglementaire», a déclaré la directrice de l’urbanisme de la commune d’El Khroub. Et de poursuivre que l’opération d’hier a concerné la démolition d’une clôture en fer forgé réalisée sur un terrain public par un particulier, ainsi que la destruction de deux locaux illicites de 17m², où l’on donne des cours de soutien. «Nous avons aussi démoli des extensions de locaux en charpente métallique réalisées sur les trottoirs sous les immeubles par les commerçants au niveau de la délégation 1 de Ali Mendjeli. Après une longue campagne de sensibilisation et plusieurs mises en demeure adressées à ces personnes, nous avons enfin procédé à la démolition pour protéger les biens de l’Etat. Et cette opération est toujours en cours», a conclu la même responsable.