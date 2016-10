Démolition d’une vingtaine de constructions illicites

Réagissez

Une grande opération de démolition des constructions illicites a été menée, dans l’après-midi d’hier, par les services de la commune de Constantine.

Ces constructions, dont le nombre dépasse la vingtaine, se trouvent à la cité Khaznadar, connue aussi sous le nom de Mazia, à proximité du château d’eau et non loin de l’université des Frères Mentouri. Parmi les gens qui ont fait l’objet de cette opération de destruction dans la ville de Constantine, on retrouve une avocate ayant construit un mur de soutènement sans autorisation des services de la commune et un chef de daïra qui a réalisé une bâtisse de trois étages, affirme à El Watan Hachemi Mâarouf, vice-président de l’APC de Constantine, chargé de l’urbanisme.

Comme quoi, en ces temps de décadence, ce sont souvent les cadres et les responsables censés défendre la loi qui la piétinent. D’après le même responsable, ces constructions ne sont pas achevées et la majorité se trouve encore en état de plateforme. Pour rappel, il s’agit là de la troisième et grande opération de démolition de constructions illicites.

Il y a près de dix jours, les engins de la commune ont ciblé des constructions à El Menia et avant cela, l’opération avait touché d’autres bâtisses sur les hauteurs de Boussouf. L’offensive de la commune, même si elle intervient en retard, compte tenu des centaines de constructions illicites érigées impunément ces dernières années, est salutaire dans la mesure où elle peut avoir un effet dissuasif.