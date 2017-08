Démantèlement d’un réseau de trafic de voitures

Réagissez

La brigade criminelle du service de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Constantine vient de réussir un grand coup, en parvenant à démanteler un important réseau spécialisé dans le trafic de voitures.

Selon un communiqué des services de la sûreté de wilaya, l’affaire remonte à il y a deux mois, quand le service concerné, en exploitant des informations faisant état d’un trafic de voitures, a déclenché une vaste enquête qui a abouti à l’identification des membres d’un vaste réseau qui s’attelle à mettre en circulation des véhicules avec de faux dossiers, attestant qu’il s’agit de véhicules neufs. La même brigade, et après des investigations approfondies, réussira à arrêter 17 personnes impliquées dans ce vaste trafic à l’échelle nationale, avec la récupération de 12 véhicules et 34 dossiers falsifiés. Le même communiqué des services de la sûreté de wilaya de Constantine n’indique pas pour autant l’identité des 17 mis en cause, ni leurs wilayas d’origine, ni les lieux où les véhicules et les dossiers falsifiés ont été récupérés, ni les méthodes utilisées dans ce genre de trafic. La même source, sans donner aucune date, précisera que les 17 personnes ont été présentées devant le procureur de la République. Elles sont poursuivies pour «association de malfaiteurs, trafic international de véhicules, faux et usage de faux dans des dossiers administratifs, imitation de cachets officiels et évasion fiscale».