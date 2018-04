Dégradation de la Place Kerkeri : Les autorités décident enfin d’agir

Réagissez

La commission de gestion de la ville de Constantine et d’El Khroub, présidée par le chef de l’exécutif, Abdessamie Saïdoun, a décidé le lancement d’une nouvelle opération de réhabilitation pour la place Kerkeri.

Cette décision est survenue, mercredi dernier, lors de la tenue de la quatrième séance de travail de cette commission au niveau du cabinet du wali, selon un communiqué de la wilaya adressé à notre rédaction. Notons que cette place a connu un état d’abandon et de dégradation affligeant, après avoir fait l’objet en 2008 d’une réhabilitation estimée à 29 milliards de centimes.

L’ancienne station de bus a été complètement rasée pour donner un nouveau visage à la ville de Constantine. Malheureusement, on a l’impression que ce budget a été engagé pour rien. Quelques années après sa réhabilitation et au lieu d’être exploitée pour des activités culturelles et autres, elle a été boudée par les autorités locales.

En plus des saletés qui ont envahi les lieux, cette place, qui a coûté des milliards pour son aménagement a été transformée en parking, et le petit théâtre de plein air a subi de sérieuses dégradations. Même la faïence de la fontaine placée à l’entrée de cet espace a été volée par des inconnus, à quelques mètres de la 15e sûreté urbaine. Pour ce qui est du local devant servir de restaurant ou de cafétéria, il est devenu le refuge des délinquants et un lieu de débauche. Espérons que cette nouvelle opération ne soit pas un gâchis comme la précédente.