Défection des exposants étrangers

Réagissez

La première édition du Salon du tourisme, qui a rassemblé de nombreux opérateurs nationaux, a laissé le public sur sa faim.

On attendait beaucoup de cette première édition du salon international du tourisme, inauguré, hier, au Palais de la culture Mohamed-Laid Al Khalifa, surtout que l’annonce de la participation d’opérateurs de quatre pays (Tunisie, France, Émirats arabes, Turquie) a attiré de nombreux curieux, qui n’ont pas manqué d’afficher leur déception, après une défection inexpliquée de ces invités.

Le deuxième fait à noter est la mauvaise exploitation du Palais Al Khalifa, choisi pour abriter cet évènement, bien que l’établissement offre tous les espaces nécessaires, mais ces derniers sont restés quasiment vides. On a par contre choisi de placer les exposants dans le hall exigu et sur la rampe réservée uniquement pour la circulation du public. Ce qui a donné lieu à des scènes aberrantes, avec des artisans placés dans l’embarras, au beau milieu du hall de circulation et dans des lieux incommodants, alors que des salles spacieuses sont restées vides au deuxième étage. Avec une exploitation judicieuse des espaces, le salon aurait pu offrir de meilleures conditions aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs mis à l’étroit.

Sans vouloir trop critiquer cette initiative, qui demeure tout de même louable, sans ces fâcheux désagréments, au vu des efforts fournis par les organisateurs, dont la direction du tourisme, le club des opérateurs du tourisme et l’office local du tourisme, l’évènement a permis de réunir de nombreuses agences de tourisme, des établissements touristiques et des investisseurs nationaux dans le secteur, venus de plusieurs wilayas. Une aubaine pour le public, en majorité profane, mais surtout avide de connaitre les potentialités touristiques des wilayas présentes et les services proposés en matière d’hébergement.

Ce qui dénote que les Algériens sont bien intéressés de connaitre leur pays, s’ils trouvent un sérieux travail d’information et de vulgarisation, mais surtout de promotion du produit touristique algérien qui demeure encore méconnu, contrairement à ce qui se fait dans les pays qui deviennent des destinations préférées pour nos compatriotes.

La satisfaction a été tout de même du côté des nombreux exposants, dont certains sont présents pour la première fois à Constantine, dont les représentants d’agences et d’établissements touristiques venus de Msila, Ghardaïa, Bejaia, Ouargla, Souk Ahras et Batna. «Cette participation a été une grande opportunité pour nous afin de faire connaitre nos produits et attirer une clientèle de la région de Constantine et de l’Est algérien qui n’ont pas eu l’occasion de visiter notre établissement», confie le représentant d’un hôtel privé. Il demeure tout de même certain que le développement du tourisme en Algérie ne sera pas pour demain, et que beaucoup reste à faire pour rendre les produits locaux plus attractifs et plus compétitifs en matière de prix et surtout de qualité des prestations.