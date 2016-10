Décès de la mère présumée coupable

Réagissez

La présumée coupable du meurtre de ses deux enfants à la cité Mentouri (Le Bosquet) est décédée dans la nuit de mardi, vers 22h. Selon une source proche du dossier, la défunte a été transférée en urgence au CHU Docteur Ben Badis, mais elle est morte avant son arrivée à l’hôpital.

Le décès de l’accusée serait survenu suite à une crise cardiaque, selon les mêmes sources, mais les circonstances réelles de sa mort demeurent toujours inconnues. La dépouille mortelle de la victime a été déposée à la morgue du CHU. Pour rappel, ce drame est survenu le 21 septembre dernier, à la cité Mentouri, dans le secteur de Sidi Mabrouk. La mère a été incarcérée pour le meurtre de ses deux enfants, une fillette de quatre ans et un bébé de sexe masculin de 9 mois.

La première a été égorgée et le second étranglé. Les deux corps ont été retrouvés par la police et la Protection civile au domicile familial, suite à un appel reçu par le commissariat central. La mère, M. M., âgée de 34 ans, retrouvée dans un état psychique difficile, avait été évacué vers l’EHS psychiatrique de Djebel Ouahch. Dans une déclaration à la radio, le procureur de la République, Lotfi Boudjamâa, avait affirmé le jour suivant que «les premiers indices recueillis sur la scène du crime indiquent que la mère est impliquée dans le meurtre de ses deux enfants». Suite à ce décès, les causes réelles de ce drame, qui a secoué toute la ville de Constantine, ne seront peut être jamais connues.