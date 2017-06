De nouvelles structures d’utilité publique

Réagissez

Environ 70 établissements scolaires, une dizaine d’infrastructures de soins, des marchés de proximité, et de nouveaux équipements culturels et sportifs ont été envisagés dans les nouveaux plans d’aménagement du site de Retba dans la commune de Didouche Mourad et l’extension Ouest de Ali Mendjeli, selon un communiqué des services de la wilaya de Constantine. C’est lors d’une réunion technique tenue, mardi, au cabinet du wali, entre ce dernier et les responsables concernés, que les représentants de la direction d’urbanisme et d’architecture (DUAC) ont présenté une étude détaillée sur le nouveau plan d’aménagement adopté pour les deux sites précités. Les plans présentés ont été toutefois critiqués par le chef de l’exécutif, particulièrement le plan de la ville de Retba, destinée à accueillir environ 20 000 logements. Il a estimé qu’il est nécessaire de laisser des espaces entre les établissements scolaires et réaliser des lieux de verdure au profit de la population. Il a ordonné également de revoir les superficies octroyées à certaines infrastructures et établir un nouveau plan surtout pour les projets qui n’ont pas été encore inscrits.