De l’information pour l’action

Bonne nouvelle ! L’Observatoire régional de la santé (ORS) de Constantine rouvre ses portes.

Après une fermeture qui a duré 11 ans, le nouveau directeur de l’Institut national de santé publique, Pr Lyes Rahal, relance le projet. Cette structure, capitale à la gestion et à la prévention des risques de la santé publique, est une initiative algérienne qui s’est matérialisée en 1996. La première du genre au Maghreb et en Afrique.

Elle a ensuite été adoptée par nos voisins tunisiens et marocains. L’idée a même été reprise par l’Organisation mondiale de la santé pour la région Afrique et a débouché sur la création de l’Observatoire africain de santé publique. Mais en 2007 et sans raison apparente, l’ORS a cessé ses activités.

Et voilà qu’une décennie plus tard, les pouvoirs sanitaires lui retrouvent un intérêt. Si l’idée d’un Observatoire régional de santé a eu autant d’écho, c’est que son rôle dans la collecte d’informations et l’analyse permettent d’identifier plus rapidement les risques de santé, qu’il s’agisse de maladies à déclaration obligatoire ou de risques non identifiés. Le directeur de l’Observatoire, Pr Djamel Zoughaïleche, a expliqué à El Watan que les études menées ont débouché sur l’élaboration d’«un tableau de bord de la région, une base de données qui permettra à la population, aux professionnels et aux journalistes de savoir où en est l’état de la santé dans la région. Il permet aussi de comparer le taux de risque entre les wilayas de la région.

L’Observatoire, par ses analyses, aide les autorités sanitaires à agir parce que plus on connaît le risque, plus on arrive à l’identifier, plus les mesures de prévention sont efficaces». Le caractère régional de l’Observatoire permet de collecter les données de façon plus rapide et d’en faire une analyse plus efficace, ce qui permet aux autorités sanitaires un passage à l’action plus précis et une meilleure gestion des risques dans toute la région Est. En d’autres termes, l’Observatoire s’intéresse aux risques de santé reconnus ou ignorés. Son champ d’étude ne se limite pas aux maladies, mais à tous les risques qui pèsent sur la santé publique, comme l’alimentation, l’obésité, le tabagisme et la violence en milieu scolaire.

L’ORS siège au laboratoire d’hygiène de la wilaya, à la cité Daksi. «C’est une antenne de l’Institut de la santé publique. Son rôle consiste en l’identification des risques dans une stratégie de sécurité sanitaire». C’est ainsi que le définit Pr Zoughaïleche. Le directeur a aussi insisté sur l’importance de l’adhésion des professionnels, des acteurs de santé et des associations à la structure de l’Observatoire, de laquelle dépend l’efficacité du rendement. En soutenant que le citoyen est le principal acteur de la santé, il a lancé un rappel quant au manque d’«efforts menés sur l’éducation de la santé, les professionnels et les médias devraient aussi participer à la communication de l’information et à l’éducation sanitaire. On est tous impliqués. Pour pouvoir gérer les risques de santé, il faut les connaître».