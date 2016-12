Commune de Messaoud Boudjeriou

Dans l’attente d’un désenclavement salutaire

Située à 4 km du chef-lieu de la daïra d’Ibn Ziad et à 17 km de Constantine, la localité de Messaoud Boudjeriou, plus connue sous le nom de Aïn Kerma, existe depuis 1886 et peut être considérée comme l’une des plus vieilles communes d’Algérie, mais aussi parmi les plus déshéritées de la wilaya de Constantine.