Cours de soutien : La Casnos vise à réglementer l’activité

Le phénomène des cours de soutien est au centre des préoccupations de la Casnos de Constantine, qui vient de lancer une campagne de sensibilisation en direction des enseignants qui s’adonnent à cette activité, classée comme informelle par l’organisme concerné.

Dans un appel diffusé récemment sur les ondes de la radio locale, la direction de la Casnos de Constantine a invité les concernés à se manifester et déclarer leur activité pour s’acquitter de leurs cotisations obligatoires, fixées par la réglementation, car il s’agit d’une activité commerciale informelle.

Approché pour avoir plus de détails à propos des mesures prévues et des modalités de leur application, le directeur de l’agence de Constantine de la Casnos, Abdelali Romane, a affirmé que ces questions feront l’objet d’une réunion au début du mois d’octobre à Alger en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la sécurité sociale. «Vu la propagation de l’informel sous toutes ses formes et ses conséquences sur la pérennité de la sécurité sociale, les services ont décidé de réunir tous les directeurs des agences Casnos pour tracer les modalités pratiques et les mécanismes concernant l’affiliation de toutes ces activités informelles, dont celle des cours de soutien», a déclaré notre interlocuteur.

«Nous avons procédé d’abord par des campagnes de sensibilisation au profit des personnes concernées et préconisé les mesures exceptionnelles d’effacement des pénalités. Ces mesures seront prolongées jusqu’au 31 décembre 2016, pour l’ensemble des activités informelles», a-t-il précisé.

Et de poursuivre que cette opération globale concerne également les enseignants salariés qui donnent des cours de soutien en parallèle. «Tant qu’il y a un revenu, l’activité doit faire obligatoirement l’objet d’une cotisation fiscale et parafiscale. Lors de cette réunion, chaque directeur présentera son bilan et nous allons dégager une méthode uniforme qui sera appliquée à l’échelle nationale», a-t-il indiqué.