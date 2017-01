Coupures d’électricité et chutes de lignes haute tension

Réagissez

L es services de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDE) de la wilaya de Constantine ont mobilisé des équipes d’intervention rapide avec 60 agents et techniciens pour réparer les dégâts survenus dans différentes communes suite aux dernières intempéries.

«Depuis les premières chutes de neige, nous avons créé une cellule de crise et constitué des équipes d’intervention dans toutes les communes, particulièrement les campagnes. Nous avons mobilisé d’importants moyens avec la coordination des autorités locales», a souligné Ouahiba Bouhouche, chargée de communication à la SDE. Malgré la mobilisation et les moyens déployés, le nombre de pannes recensées par les équipes de la SDE durant ces 72 heures est très important.

Plusieurs localités ont été touchées par des coupures de courant, à l’exemple de Kehalcha Kebar, Bordj Mehiris, Zehana, dans la commune de Aïn Abid et El Malha, dans la commune de Ibn Ziad, Guetar El Aïch, El Khroub Massinissa, ainsi que dans les agglomérations, dans la commune de Zighoud Youcef et même à Constantine. Notre interlocutrice a affirmé que la majorité des pannes sont dues à la chute d’arbres sur les lignes haute tension.

«Tous les problèmes signalés au niveau de ces localités ont été réglés par nos équipes lundi dernier», a-t-elle précisé. Et de regretter que seulement une panne dans une localité à Zighoud Youcef n’a pas pu être réparée, à cause de l’inaccessibilité au lieu de la panne, qui se trouve sur une montagne. Hier, une autre ligne aérienne a été touchée suite à la chute d’un arbre à Djebel El Ouahch. A Aïn Smara, El Khroub et Massinissa, les éléments de la SDE sont intervenus pour rétablir les pannes causées dans la matinée. A Constantine, les éléments d’intervention sont intervenus pour rétablir le courant électrique dans cinq bâtiments à la cité Boussouf. A Ali Mendjeli, plusieurs unités de voisinage ont été privées de gaz. Notre interlocutrice a expliqué qu’il s’agit d’une chute de pression, et que cela est dû à la forte demande. Un problème qui a été réglé.