Constantine : Un immeuble menacé par un glissement de terrain à Belle vue

Réagissez

Le problème du glissement de terrain menace désormais plusieurs immeubles dans la ville de Constantine, notamment à Bellevue et Boussouf.

C’est lors de la visite d’inspection, effectuée hier par le secrétaire général de la wilaya, Abdelkhalak Sayouda, que des cas du mouvement du sol ont été signalés dans le quartier de Bellevue. Selon les rapports présentés lors de cette sortie, ce glissement serait survenu suite à des travaux lancés au niveau de la mosquée Emir Abdelkader. La situation semble plus inquiétante, car actuellement le glissement d’une profondeur de 5 cm prend de l’ampleur et menace un bâtiment habité dans ce quartier.

Un phénomène signalé déjà en 2010, mais qui n’a pas été pris au sérieux. Pour sa part, l’expert en glissements, Azzedine Boudiaf, a déclaré qu’une étude sera lancée pour en connaître les causes et apporter les solutions. Le SG s’est rendu également au projet des 150 Logements à la cité Boussouf, dont plusieurs bâtiments sont touchés par le glissement du terrain. Le même expert est intervenu pour proposer que le projet soit mis sous contrôle pendant encore une année. Il a ajouté aussi qu’il est nécessaire de revoir l’étude complète de ce projet et faire un diagnostic sur les lieux y compris les tours avoisinantes.