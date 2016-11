Constantine : Un dangereux malfaiteur arrêté à Oued El Had

Réagissez

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) de Constantine sont intervenus mardi soir dans la cité populaire Frères Abbas, communément appelée Oued El Had pour interpeller un dangereux individu qui aurait à son actif, selon des habitants du quartier, plusieurs méfaits, dont des agressions à l’arme blanche qui auraient été commises à Oued El Had même. L’arrestation de l’individu en question âgé d’une vingtaine d’années et répondant aux initiales de H.S a été très bien accueillie et constitue un soulagement pour tout le quartier, nous ont assuré ces habitants.