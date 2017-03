Constantine : Prise en charge de la forêt de Djebel El Ouahch

Réagissez

Délaissée de longues années durant, la forêt de Djebel El Ouahch, à Constantine, sera enfin prise en charge prochainement par les services de la wilaya.

C’est en tout cas la promesse faite par Kamel Abbes, wali de Constantine, lors de sa visite effectuée hier dans la commune de Hamma Bouziane, apprend-on par un communiqué de la wilaya adressé à notre rédaction. Le chef de l’exécutif local s’est rendu à la pépinière de la direction régionale de l’Entreprise algérienne de la gestion rurale (EAGR), sise dans la commune de Hamma Bouziane, à l’occasion de la Journée mondiale des forêts. Il est indiqué dans le même document, que M. Abbes a affirmé que cette forêt sera prise en charge sur tous les plans, notamment la gestion, la sécurité et la propreté. Dans le même contexte, il a ajouté que la direction des Domaines lancera prochainement la mise aux enchères du parc de Djebel El Ouahch, pour une concession de 33 ans.

D’autre part, Kamel Abbes a instruit les gérants de l’EAGR de procéder de manière raisonnable afin d’améliorer leur gestion et rationaliser leurs dépenses. Il leur a demandé d’établir un planning sur les stratégies du rendement de cette entreprise afin de couvrir ses dépenses. Suite à ces instructions, les responsables se sont engagés à améliorer leur gestion et diversifier les espèces végétales au niveau de la pépinière, dont la superficie est d’environ 14 ha, dans 6 mois.

Pour conclure, le wali a instruit le maire de la commune visitée à mettre terme au développement urbain anarchique, en travaillant en coordination avec les autorités concernées.