Constantine perd un seigneur

Réagissez

Discret comme beaucoup de Constantinois, Mohamed-Seghir Bensegueni, un seigneur de la ville, vient de tirer sa révérence.

L’enfant de Sidi Djeliss s’est éteint lundi à l’âge de 79 ans, après quelques jours d’hospitalisation, s’en allant sur la pointe des pieds, digne et droit dans ses bottes. Il était issu d’une famille patricienne de Constantine, établie depuis le 18e siècle dans la grande maison du Derb Bensegueni, située derrière l’école Mohand Larbi Ould Ali (ex-Jules Ferry), à Sidi Djeliss.

Mohamed-Seghir était un érudit comme il en reste très peu, un puits de savoir, et surtout, un fin connaisseur de l’histoire et des histoires de la Médina.

«J’ai toujours considéré Mohamed comme mon aîné, c’était le meilleur témoin de la mémoire de la ville de Constantine. C’est une perte, et c’est bien dommage que les universités ne l’aient pas sollicité pour profiter de son savoir», regrette son ami, le chroniqueur Boubakeur Hamidechi. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, Mohamed-Seghir Bensegueni, il a fréquenté l’ex-lycée d’Aumale (devenu Rédha Houhou), où il a décroché son bac en sciences expérimentales en 1957.

Il suit des études en médecine à Strasbourg, où il devient, parallèlement, un membre permanent de la Fédération FLN de France, dans la région d’Alsace. A son retour en Algérie, il assure des fonctions à Alger, d’abord, avant de se replier sur Constantine pour raisons familiales. Sa carrière professionnelle il la passera à la Sonacome de Oued Hmimine, et ensuite comme administrateur au Théâtre de Constantine.

En 1990, alors que la presse devient indépendante et entame une aventure intellectuelle, Bensegueni rejoint l’équipe des Nouvelles de l’Est, aux cotés de Mustapha Yalaoui et Boubakeur Hamidechi. Il laissera de nombreux écrits sur l’histoire de la ville de Constantine et ses secrets, et aussi un ouvrage dédié aux noubas constantinoises, réalisé à partir d’une série d’entretiens avec Kaddour Darsouni, des écrits qui vont devenir des références en la matière.

Sensible au devenir de sa ville, Bensegueni s’est dérobé à la tristesse en choisissant de se retirer dans sa maison de Sidi Djeliss et se consacrer à la lecture et l’écriture comme dernier refuge face à la médiocrité. Repose en paix Mohamed !