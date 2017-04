Constantine : Manifestation des souscripteurs aux programmes participatifs

Réagissez

Une centaine de souscripteurs de plus de dix programmes du logement participatif dans la wilaya de Constantine se sont regroupés, hier matin, devant le cabinet du wali pour exprimer leur ras-le-bol envers les promoteurs concernés.

Tout en demandant l’intervention rapide de Kamel Abbes, en tant que premier responsable de la wilaya, ils brandissaient des banderoles sur lesquels figurent les noms des promoteurs et où on pouvait lire par exemple: «Le participatif aidé… Escroquerie organisée», «Un seul programme, une seule voix». Ce mouvement de protestation, à travers lequel les manifestants dénoncent l’insouciance des autorités locales, a rassemblé une centaine de représentants des associations, constituées en coordination des souscripteurs des programmes participatifs LSP et LPA lancé depuis 2005 et 2011.

«En dépit des actions engagées par le wali et ses visites médiatisées des divers programmes de logements participatifs, je l’informe que la situation se dégrade de jour en jour. Et les souscripteurs ne voient plus le bout du tunnel», a déclaré Arslan Bouâfani, représentant des protestataires. Pour lui, ces promoteurs constituent l’obstacle primordial entravant l’avancement des chantiers. Ces derniers, selon toujours ses dires, se considèrent au-dessus de la loi et au-dessus des recommandations du wali.

«Dans le cahier des charges de tous les programmes, il est mentionné que les travaux s’achèvent en 18 mois en plus de 6 mois supplémentaires en cas de retard, pas plus que cela», a-t-il fulminé.

Les protestataires étaient unanimes à dire : «Nous sommes des victimes d’actions mafieuses, nous sommes victimes de racket, de mépris et de négligence des promoteurs, et pourtant nous sommes leur source de revenus.» Déterminés à ne plus reculer face à cette situation, ils ont affirmé que le taux d’avancement des différents projets lancés pas moins de 10 ans varie entre 0 et 90%. Ce qui est intolérable pour eux. Pour Hocine Lifa, un autre représentant, les projets n’avancent pas d’un iota. «Depuis la dernière visite du wali au programme de 1000 logements avec le promoteur Benhamadi (ex Batigec), il y a 4 mois, rien n’a été fait. Cela n’est qu’un exemple parmi d’autres», a-t-il regretté.