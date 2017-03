Constantine : Le logement fait monter la colère

Réagissez

Plus d’une centaine de demandeurs de logements sociaux et souscripteurs au programme CNEP Immo, à Constantine, se sont regroupés, hier matin, devant le cabinet du wali pour réclamer l’intervention du chef de l’exécutif pour mettre un terme aux scandales des retards dans les attributions des différents programmes de logement.

Les demandeurs de logement social réclament plus de clarté et de célérité dans l’établissement des listes des bénéficiaires. «Nous demandons aux autorités locales de déterminer des dates pour l’affichage des listes finales des bénéficiaires, des recours et de ceux qui ont été exclus. Nous voulons que le wali intervienne pour établir un peu d’ordre au sein de son administration, car rien n’est clair», a déclaré Boudjemâa Blaizi, l’un des représentant des protestataires. Ces habitants, qui ne voient pas le bout du tunnel, jugent que cette ambiguïté ne fait que compliquer la situation et ajoute à la colère des Constantinois.

Pour sa part, Bachir Kafi, chef de daïra de Constantine, affirme que l’enquête sur les dossiers déposés entre 1987 et 2004 est pratiquement achevée. «Nous demandons aux protestataires d’être plus compréhensifs, il faut du temps pour étudier des milliers de dossiers», a-t-il expliqué. Et de justifier : «Les appartements sont encore au cours de réalisation. Une fois ces logements achevés, ils seront attribués aux demandeurs. Il y a des lois à respecter, et des brigades mixtes travaillent quotidiennement là-dessus.» Comment se fait-il que l’administration n’a pas encore achevé les études des dossiers déposés depuis 1987 ? Que faisaient les chefs de daïra précédents ? Concernant les souscripteurs au programme de 860 logements participatifs CNEP IMMO à l’UV1, ils demandent l’intervention du wali pour la reprise des travaux de VRD dans les délais les plus brefs.

Mohamed Yacine représentant des souscripteurs au programme de la CNEP IMMO, affirme que leurs appartements sont entièrement achevés depuis 2009, mais faute de VRD, ils n’ont pas été attribués aux bénéficiaires. «A ce jour les travaux n’ont pas été repris, car le contrôle financier n’a pas encore attribué le visa du marché à cette entreprise. Jusqu’à quand faut-il attendre ?»