Constantine : La Seaco appelée à faire le diagnostic des réseaux

Les services de la Société des eaux et de l’assainissement de Constantine (Seaco) sont appelés à établir un diagnostic sur les différentes conduites et réseaux dans la wilaya de Constantine, particulièrement au chef-lieu.

Lors du conseil de wilaya, tenu lundi dernier, le wali de Constantine a appelé les services de la Seaco à revoir l’état de tous les réseaux. Il a proposé à ce que cette opération soit prise en charge par la wilaya, en cas de manque de financement. «Cette action devra se faire rapidement, en raison de la hausse du nombre de fuites d’eau et le mauvais état des avaloirs», a-t-il noté.

Cette décision est survenue après un débat sur les fuites d’eau constatées un peu partout dans la wilaya et la dégradation du réseau remontant à l’époque coloniale. Il a été souligné que cet état des réseaux a toujours été à l’origine des inondations. «Il ne faut pas se limiter à la réparation d’une fuite au niveau d’une vieille conduite. Une autre sur la même conduite apparaîtra quelques jours après. Faites le diagnostic, si certaines canalisations demandent une rénovation, on le fera.

La wilaya débloquera le budget nécessaire. Il faut commencer par les réseaux les plus abîmés», a expliqué le wali. Toujours dans le même contexte de prévention contre les inondations, le wali a instruit aussi les différents maires d’établir un plan de curage et de collecte des déchets ménagers dans les oueds. Pour lui, cette opération n’est pas coûteuse et fait partie des prérogatives des communes qui l’ont négligée.