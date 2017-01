Réagissez

Les éléments de l’ANP auraient découvert, dans la nuit de mardi à mercredi, une importante quantité d’explosifs dans la forêt Djebel Ouahch, sur les hauteurs de Constantine.

Rien d’officiel n’a filtré hier à ce sujet, mais des sources de la police ont confirmé l’information, sous le couvert de l’anonymat. Il s’agit, nous dit-on, de 17 kg de TNT dissimulés dans une casemate. Nous apprendrons par ailleurs qu’il s’agit d’opérations ciblées menées depuis environ une semaine par les troupes de l’armée à la recherche des repaires d’un groupe terroriste qui tente à s’installer près de Constantine depuis 2014 et qui bénéficierait d’un soutien logistique.

D’ailleurs, cette région de Constantine, pacifiée depuis la fin des années 1990, semble vivre un regain d’activité terroriste. En novembre 2015, l’armée avait annoncé la destruction de 13 mines dans la région. Plus proche de nous, le 27 novembre dernier, deux individus avaient fait irruption dans un café au quartier de Ziadia, non loin de Djebel Ouahch, et assassiné un policier avant de prendre la fuite. Les services de sécurité auraient identifié les auteurs de l’attentat comme étant des terroristes recherchés, alors qu’un communiqué non authentifié avait attribué l’acte à Daech.