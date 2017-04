Constantine : Encore un éboulement sur la route de la Corniche

Réagissez

La route de la Corniche, entre Constantine et Hamma Bouziane, de plus en plus fréquentée — depuis que les poids lourds sont interdits d’emprunter la descente d’El Ménia —, est devenue particulièrement périlleuse en raison des grosses pierres, un phénomène récurrent ces dernières années, qui déboulent des énormes falaises qui la surplombent. Celles-ci percutent violemment la route, emportant par endroits une partie du parapet avant de finir dans le précipice, comme cela s’est produit jeudi passé sans faire, heureusement de victimes ni de dégâts matériels, nous ont assuré les services de la protection civile à Constantine.

Devant ce danger permanent qui menace les piétons et les automobilistes, la direction des travaux publics, a passé, nous l’a affirmé un de ses techniciens, plusieurs dispositifs en revue : mur de soutènement, filet, ou carrément libération, après repérage, des blocs qui risquent de se détacher de leur base branlante au moyen de faibles charges explosives.

«Si cette dernière option est retenue, il y aura tout un protocole à respecter pour écarter tout danger pour les véhicules et les piétons», précise-t-on. Interrogé sur les causes de ces éboulements, notre interlocuteur explique qu’«ils sont dus à un phénomène de gélifraction. Les eaux de pluie infiltrées dans le substrat rocheux gèlent par basses températures et font éclater la roche, laquelle finit par se détacher au bout de quelques années et rouler vers le ravin. Dans leur course, il arrive que ces pierres de tous calibres s’écrasent sur la route de la corniche». Sur un parcours long de 3 km, les usagers appréhendent un éboulement à chaque passage.

Les chutes de pierres de gros calibre et de rochers sont d’ailleurs fréquentes. L’éboulement qui s’est produit jeudi passé et qui provoqué la fermeture pendant près de deux heures de la route de la Corniche a d’abord été précédé par une petite pluie de pierres, assurent des témoins oculaires. C’est un miracle si l’on ne déplore pas de dommages matériels ou corporels.