Constantine : Des candidats au bac protestent

La première journée du bac ne s’est pas passée dans le calme tant attendu à Constantine.

Hier, des dizaines de candidats ont investi le quartier du Coudiat, où se trouve le siège de la direction de l’éducation pour protester contre leur exclusion de certains centres, pour des raisons qu’ils ont jugées arbitraires et abusives. La seule explication qui leur a été avancée, selon leurs propos, est d’être arrivés en retard.

Ce que les concernés contestent vivement. «Je suis arrivée à 13h 02’ au centre Tahar Bougandoura à Békira, mais le gardien a refusé de me laisser entrer, malgré mes tentatives de lui expliquer que j’ai le droit d’y accéder», déplore une candidate. Une autre soutient qu’elle a été privée de passer l’épreuve de l’après-midi à cause du comportement abusif de la gardienne du lycée El Houria. Les cas sont nombreux et chacun avance ses raisons pour justifier ce contre-temps.

De nombreux candidats qui ont pris, hier, contact avec notre bureau ont tous dénoncé l’attitude des gardiens, jugés insolents et intraitables, comme ce fut le cas pour ce candidat qui a été empêché d’accéder au centre Moussa Chaâbane et cette autre lycéenne privée d’examen au centre d’Ahmed Bey. Autant de cas que les plaignants ont portés devant le siège de la direction de l’éducation, dans l’espoir d’en trouver une solution.