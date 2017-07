Réagissez

La contestation semble avoir repris de plus belle suite à l’annonce par le wali de Constantine de l’attribution de 1362 logements sociaux locatifs (LSL) au cours de ce mois de juillet, dont un premier quota de 259 unités a été en effet distribué lundi passé.

Sans plus attendre donc, une cinquantaine de citoyens inscrits, selon leurs propos, pour certains depuis des décennies sur les listes de demandeurs de ce type de logements, et résidant pour la plupart au centre-ville, notamment les quartiers de la Casbah, de la vieille ville, ou des rues Kaddour Boumeddous et Belouizdad, ont tenu le jour même un sit-in devant le siège de la daïra, situé boulevard Zighoud Youcef, pour exiger leur relogement. «Nous sommes fatigués d’attendre.

Il n’ y en a ces dernières années que pour les habitants de logements précaires et des bidonvilles. Quand est-ce qu’ils se décideront enfin à se pencher sur notre cas? Notre relogement est à chaque fois différé. De qui se moque-t-on ? Les autorités nous grugent avec des promesses qu’elles sont incapables de tenir.

Notre patience a des limites et là ils sont en train de nous pousser à des actions extrêmes», nous dira l’un des contestataires, déplorant d’autre part que le chef de daïra ait refusé à plusieurs reprises de les recevoir. Parmi ces contestataires, certains réfutent d’autre part les listes établies précédemment par les comités de quartier, lesquels auraient favorisé leurs proches et exigent à ce titre que seul le critère de l’ancienneté du dossier soit pris en compte.