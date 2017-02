Constantine : 6 nouveaux sièges de la police de proximité à Ali Mendjeli

Réagissez

A Ali Mendjeli, l’État tente de reprendre les commandes face au crime et à la délinquance persistante, en implantant des infrastructures policières et en renforçant les effectifs afin de sécuriser les populations. Ainsi, six (6) nouveaux commissariats viendront bientôt consolider les postes déjà existants, selon les déclarations du wali de Constantine, Kamel Abbes. Ils seront implantés dans les unités de voisinage (UV) 02, 05, 15, 16 et 18. En outre, il est prévu la création d’une unité de la police mobile (BMPJ) et une annexe de l’unité républicaine de sécurité, la réception de ces projets étant prévue en 2017. La violence est devenue la hantise des habitants d’Ali Mendjeli, est ce depuis des années. Ce fléau s’explique en partie par la couverture sécuritaire bien en deçà des besoins, sachant que la population de cette ville est située entre 300 000 et 400 000 habitants (en attendant un recensement officiel plus précis). La nature ayant horreur du vide, les foyers de délinquances se sont étalés dès les premières années d’occupation du site pour faire la loi, impunément.