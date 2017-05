Constantine : 3e édition de la Manifestation universitaire de natation

Réagissez

La Manifestation nationale universitaire de natation s’est clôturée hier, à Constantine, après trois jours de compétitions entre 26 équipes, issues de plusieurs wilayas.

C’est à l’initiative des universités Frères Mentouri (Constantine1) et Abdelhamid Mehri (Constantine2) que ces joutes sportives ont pu avoir lieu dans, rappelons-le, leur 3e édition à la piscine olympique Chahid Benyahia Cherif. Les participants affiliés à des universités, Ecoles nationales et directions des œuvres universitaires de la ville hôte, Annaba, Tizi Ouzou, Jijel, Bordj Bou Arréridj, El Goléa, Skikda, Alger, Béchar, Béjaïa, El Bayadh, Batna, Souk Ahras et Djelfa sont arrivés à Constantine, vendredi dernier, où ils ont pris part, entre autres, à une réunion technique autour de la manifestation.

La journée de samedi a été réservée à l’organisation des prés- sélections. Les équipes qualifiées ont pu s’affronter lors de la journée d’hier. Celles qui ont remporté les épreuves finales ont été récompensées. Selon les organisateurs, ce genre de compétition est à même de créer une émulation dans le milieu universitaire. Ce qui est appréciable et encourageant, sachant que le sport universitaire peut offrir des perspectives sur le sport professionnel. Et les exemples sont légion.