Comment jeûner sans risque pour les diabétiques

Déshydratation, hypoglycémie, déséquilibre glycémique, le jeûne du Ramadhan pour un diabétique présente un risque réel.

Pour autant, beaucoup de patients choisissent de le respecter. Un choix qui devra être anticipé et guidé par un suivi médical adapté. C’est ce que n’ont pas manqué de souligner les spécialistes, entre diététiciens et diabétologues, qui ont participé à une journée de sensibilisation sur ces risques, organisée, samedi, par l’association Djoussour Essiha, au palais de la culture Mohamed Laïd El Khalifa.

Pour Abdelhamid Hadef, président de l’association, cette rencontre a pour objectif de sensibiliser sur les risques liés au diabète, mais aussi sur le pré-diabète auprès des malades, ceux qui s’ignorent notamment et auxquels «nous offrons un dépistage gratuit et leur conseillons de faire un bilan annuel complet», nous dira-t-il, avant d’ajouter : «La prévention de cette maladie passe également par l’éducation à travers une bonne hygiène de vie.» Mme Yasmina Hamri, diététicienne, a expliqué pour sa part que si le médecin permet au patient de jeûner pendant le mois du Ramadhan, quelques précautions sont à prendre pour diminuer les risques de complications. Des précautions qui consistent à fractionner son alimentation en deux à trois repas.

S’alimenter légèrement pendant le f’tour, manger une nouvelle fois vers minuit et manger pendant le s’hour en retardant au maximum ce dernier repas.

Elle conseille également de boire beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation, d’éviter les fritures et de prendre un repas équilibré en plus d’un fruit et d’un produit laitier. Mais quels sont les risques encourus par les diabétiques ayant décidé de respecter le jeûne du Ramadhan ? Chez un diabétique de type 1, comme l’expliquent les spécialistes, le pancréas ne produit pas d’insuline. Le patient est donc dépendant de ses injections régulières. Il est important de préserver dans ce cas l’insulinémie de base qui permet de maintenir une glycémie stable. L’injection a lieu toutes les 24 heures et peut donc se faire le soir ou tôt le matin. Quant à l’insuline rapide, elle permet de contrôler les montées glycémiques qui peuvent survenir après les repas. Les injections ne doivent se faire qu’avant de se mettre à table. Un diabétique de type 1 peut donc très bien observer le Ramadhan.

Cependant le jeûne est contre-indiqué chez un patient dont le diabète serait mal équilibré. S’agissant d’un diabète de type 2, les risques sont plus importants, s’accordent à dire les spécialistes. Certains traitements oraux exposent à un risque d’hypoglycémie. L’auto-surveillance glycémique est dans ce cas primordiale et surtout en cas de malaise, les médecins conseillent de ne pas hésiter à rompre le jeûne.

A la lumière de tout ce qui a été dit, observer le jeûne pour un diabétique est donc tout à fait possible. Dans le cas d’un diabète de type 1 bien contrôlé, chez les diabétiques de type 2 stable, dont le traitement par voie orale ne les expose pas au risque d’hypoglycémie et enfin chez les patients qui ne présentent aucune complication liée à la maladie.