CNAS : Paiement en ligne des cotisations pour les employeurs

Un nouveau service, le «télépaiement» a été mis à la disponibilité des employeurs au niveau national par la CNAS, début novembre, pour leur permettre de régler en ligne les cotisations de sécurité sociale déclarées via un portail électronique sécurisé à l’adresse https:/teledeclaration.cnas.dz.

Ce dispositif vise, selon les propos tenus lors d’une conférence de presse organisée, hier, au siège de la Cnas de Constantine, par la sous-directrice des finances, Mlle Khelfallah, et le sous-directeur du recouvrement et du contentieux, M.Sahel, l’amélioration et la modernisation des prestations de la CNAS, d’une part, et d’autre part, à simplifier l’opération de règlement des cotisations pour les employeurs, qui pourront éviter ainsi les longues files d’attente lors de leur déplacement à la caisse.

Trois modes de paiement sont donc proposés à travers ce service, à savoir le e-paiement par carte interbancaire (CIB) via internet, le paiement par e-banking virement de compte à compte, toujours par internet, et enfin le prélèvement par EDI (Echange de données informatisées), soit l’autorisation des prélèvements sur le compte des employeurs du montant des cotisations. Mlle Khelfallah a tenu à préciser qu’en ce qui concerne le mode de paiement par e-banking, celui-ci s’effectuera, pour la sécurité des opérations, à travers le portail électronique de la Société d’automatisation des transactions interbancaires et monétiques (Satim), lequel certifie les virements.

Pour ceux parmi les employeurs qui ne peuvent pas effectuer leur virement par carte interbancaire, la même responsable indique que ces derniers peuvent se présenter à la CNAS, où il sera mis à leur disposition un terminal de paiement électronique pour s’acquitter de leurs cotisations. Nos interlocuteurs ont tenu à rappeler aux employeurs désireux de régulariser leur situation en matière de cotisation de sécurité sociale que le délai d’octroi des échéanciers de paiement dans le cadre des mesures exceptionnelles prévues par l’article 57 de la loi de finances complémentaire pour 2015 a été prorogé au 31 décembre 2016.