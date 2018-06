Cité Emir Abdelkader : Un rond-point source d’ennuis

Réagissez

Situé sur un carrefour névralgique reliant le boulevard de l’ALN à celui de Djebel Ouahch, le rond-point de la cité Emir Abdelkader est devenu une source d’ennuis pour les conducteurs et un point noir pour la circulation automobile.

L’anarchie qui prévaut dans ce lieu à forte densité est devenue aussi l’un des soucis pour les services d’ordre. Une situation qui nécessite une mobilisation régulière des agents de police, contraints d’intervenir, notamment en début de matinée et en fin de journée.

Les causes sont multiples. Depuis la réalisation dans ce passage d’une trémie (toujours non opérationnelle à cause d’un problème de glissement de terrain) et l’élargissement de la voie de circulation, l’ancien arrêt de bus situé un peu plus haut a disparu. De ce fait, un phénomène nouveau est né. Celui des bus qui prennent ce rond-point pour un arrêt et s’attardent à faire descendre et embarquer les passagers. Un comportement qui engendre des bouchons, mais aussi des risques d’accidents, surtout que les bus ferment complètement la visibilité à l’entrée de la voie menant vers le pont Salah Bey.

Des collisions entre voitures ont bien eu lieu. Sur l’autre côté du rond-point, un autre arrêt de bus a pris naissance en plein virage, alors qu’un arrêt réglementé a été fixé quelques mètres plus bas, mais il n’est jamais respecté. Les conducteurs de bus préfèrent suivre les habitudes de leurs clients dans leur course au gain rapide. Les agents de police ont beau faire des patrouilles pour dissuader les conducteurs de bus, mais ces derniers reviennent toujours. L’autre problème qui se pose est celui des «fraudeurs», qui suivent le même stratagème avec les mêmes conséquences. Malgré les mesures de retrait de permis, les vieux réflexes ont toujours la peau dure. Et puis, avec l’arrêt prolongé du téléphérique et le désarroi des habitants des cités environnantes qui courent chaque jour après les taxis, les arrêts improvisés sont devenus monnaie courante. A défaut d’une présence permanente de la police dans ce rond-point, l’anarchie semble avoir encore de beaux jours devant elle.