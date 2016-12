Cité El Guammas : Les transporteurs publics en grève

Réagissez

La cinquantaine de transporteurs privés desservant la cité El Guammas à partir des stations Khemisti et Bab El Kantara du centre-ville sont depuis près d’une semaine en grève ouverte.

Une action qui, il va sans dire, est avant tout pénalisante pour les milliers de citoyens résidant à El Guammas, une cité de près de 30 000 âmes, lesquelles doivent se débrouiller comme ils peuvent pour trouver un moyen de transport afin de se rendre au centre-ville. Cela dit, ces transporteurs en grève ont justifié leur mouvement de protestation par la concurrence déloyale que leur livrent ces dernières années les taxis clandestins installés illégalement au niveau de la cité Daksi, à mi-chemin entre le centre-ville et la cité El Guammas.

Ces fraudeurs, selon les représentants des propriétaires de bus en colère, y ont improvisé une station illicite où ils proposent leurs services aux citoyens devant se rendre à El Guammas, les pénalisant de ce fait, eux qui exercent leur activité en toute légalité.

Ces transporteurs indiquent, d’autre part, que leur mouvement de protestation est également motivé par l’état déplorable dans lequel se trouvent les routes à Daksi, citant en particulier une partie de celle-ci située entre le rond-point de Oued El Had et le croisement donnant accès au quartier du 4e kilomètre. Ils évoquent également d’autres difficultés dans l’exercice de leur activité, notamment les encombrements au niveau du marché de Daksi et au rond-point menant à la cité Erriad, lieu de jonction entre plusieurs routes et où des embouteillages monstres se créent à longueur de journée. L’on vient d’apprendre, par ailleurs, que le mouvement de grève initié par les transporteurs d’El Guammas risque de faire tache d’huile, puisque les transporteurs assurant la desserte du centre-ville à partir de la cité Erriad menacent également de recourir à la grève pour les mêmes raisons ayant poussé leurs collègues d’El Guammas à engager leur mouvement.