CHU Benbadis : Une vidéo enflamme la Toile

Le CHU Benbadis fait encore parler de lui. Une vidéo d’un malade transporté d’un service inconnu (probablement celui de la radiologie) à celui de la chirurgie (Ibn Sina) sur un chariot brancard ne cesse de provoquer la colère sur les réseaux sociaux.

La scène, filmée par un amateur, a suscité une pluie de commentaires, jugeant ce comportement attentatoire à la dignité du malade, qui, en plus de l’inconfort, se voit violé dans son intimité. Contacté par El Watan, le directeur général du CHU Benbadis, Kamel Benyassaâd, a affirmé d’abord que cette vidéo date de mars 2017.

Et de s’expliquer : «Il est parfois plus pratique de transporter un malade sur un brancard d’un service à un autre, que dans une ambulance. A condition que la distance ne dépasse pas quelques mètres. Par exemple, nous pouvons évacuer une personne de telle manière du scanner vers l’orthopédie ou un autre service situé plus près. Par contre, on a recours à l’ambulance pour déplacer le malade vers le service de cardiologie, qui se trouve presque à la sortie de l’hôpital.»

Et de poursuivre : «Même les médecins m’ont demandé de ne plus mobiliser l’ambulance pour un déplacement de 30 secondes, car cela prend plus de temps.» Le directeur de la santé, Abdelghani Benkhedim, est du même avis. «Il est permis que le malade soit déplacé sur un brancard, mais pour quelques minutes. Je vous souligne aussi que le CHU Benbadis est doté de deux ambulances pour le déplacement interne des malades», a-t-il noté.