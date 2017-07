CHU Ben Badis : Jumelage avec des hôpitaux de Souk Ahras

Réagissez

Dans une première initiative du genre, la direction du CHU de Constantine a signé, jeudi, une convention de jumelage avec trois hôpitaux de la wilaya de Souk Ahras.

Une opération qui s’inscrit dans une nouvelle stratégie adoptée par le ministère de la Santé pour venir en aide aux structures de santé dans les wilayas éloignées des grands CHU à l’échelle nationale. Selon les déclarations de Kamel Benyassaâd, du CHU de Constantine sur les ondes de la radio locale, cette convention permettra d’assister les établissements sanitaires concernés pour la prise en charge des malades dans diverses pathologies.

Selon le même responsable, des médecins spécialistes, des chirurgiens et des anesthésistes du CHU de Constantine seront appelés à effectuer des missions sur place pour réaliser des interventions en chirurgie générale et en chirurgie orthopédique, en sus des consultations en urgences médicales et chirurgicales et des soins qui seront assurés au profit de malades diabétiques, cardiaques et hypertendus.

Ces missions permettront ainsi une meilleure prise en charge des patients tout en leur évitant de longs déplacements depuis Souk Ahras vers les CHU des autres wilayas. Les praticiens des hôpitaux de Souk Ahras auront également une opportunité pour profiter de l’expérience et des compétences des médecins spécialistes et des chirurgiens du CHU de Constantine.