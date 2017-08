Chantier ouvert au square Guessoum

Réagissez

Rouvert il y a quelques années, après une longue période de fermeture, durant laquelle il avait subi de sérieuses dégradations, le square Guessoum Ramdane, plus connu sous le nom de «jardin Gambetta», situé dans le quartier de Belouizdad, fait l’objet de travaux d’aménagement entamés ces dernières semaines. Une opération lancée, suite à la visite entamée par l’ex-wali de Constantine, Kamel Abbes, dans plusieurs jardins publics de la ville, où la décision a été prise pour redonner plus de valeur à ces lieux emblématiques de la ville qui ont été délaissés durant des décennies. Le site devra bénéficier d’une reprise de ses allées, une réhabilitation de son bassin, avec l’installation de quelques fontaines d’eau, reliées au réseau d’AEP, pour permettre à ses visiteurs de se désaltérer.

Toutefois, le chantier, dont la durée ne devrait pas dépasser les trois mois, connaît une faible cadence des travaux. Ces derniers traînent déjà depuis plusieurs jours, ce qui risque de retarder la réouverture tant attendue par les riverains, d’un site qui demeure leur seul lieu de détente. Il y a quand même autre chose que les habitants n’ont pas compris, surtout que le même lieu avait déjà fait l’objet il y a pas longtemps d’une opération de réhabilitation et avait même été rouvert au grand bonheur de la population du quartier. Cette dernière déplore la déliquescence dans laquelle s’est retrouvé ce jardin qui remonte à la naissance du quartier même de Saint-Jean vers 1903. «Au lieu de travaux de maçonnerie, qui vont consommer de l’argent et s’éterniser, le jardin a beaucoup plus besoin d’entretien de ses arbres et de ses espaces verts et aussi d’opérations de nettoyage. Ce sont de vrais jardiniers qui manquent et non ce chantier, ce que les autorités ne semblent pas avoir compris», dénoncent des riverains.