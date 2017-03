Chalet des Pins : Arrestation de trois voleurs

Réagissez

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté urbaine du 17e arrondissement ont arrêté trois personnes âgées entre 29 et 50 ans pour vol d’équipements électroniques du centre de l’enfance assistée situé au Chalet des Pins, selon un communiqué des services de la sûreté de wilaya.

L’enquête a été lancée, suite à la plainte déposée par la directrice de l’établissement mentionné, dénonçant la disparition d’un climatiseur et 7 autres appareils électroniques, destinés à être vendus aux enchères.

Les premiers éléments relevés lors des investigations ont permis aux enquêteurs d’identifier l’un des suspects qui sera rapidement arrêté. Ce dernier finira par passer aux aveux et révéler l’identité de son complice, qui sera également interpellé.

Quelques jours après, la police a arrêté une troisième personne, qui était au courant de cette opération, pour non-dénonciation de vol. Un dossier pénal a été établi à l’encontre des présumés coupables qui ont été présentés devant le Procureur de la République près le tribunal de Constantine.