Réagissez

Pour la dixième année consécutive, l’association d’astronomie populaire Sirius a organisé le très attendu concours Cirta Sciences, dont la clôture est prévue aujourd’hui à 14h à la maison de la culture Malek Haddad, coïncidant avec les festivités de Youm El Ilm.

En plus d’un riche programme scientifique et culturel, l’occasion verra l’annonce des noms des trois lauréats de cette dixième édition. Les heureux gagnants bénéficieront d’un voyage en Pologne «Sur les traces de Copernic», le père de l’astronomie moderne et déclencheur de la révolution scientifique.

Ils auront à s’imprégner de l’héritage scientifique mondial à travers une visite scientifique et culturelle. La cérémonie de clôture sera marquée cette année par la présence du prof. Nouar Tabet, Senior Scientist au Qatar Science Foundation et ancien recteur de l’université Mentouri, qui interviendra sur «L’ère des technologies à effet surmultiplié».