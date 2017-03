Célébration de la Journée mondiale bucco-dentaire

Réagissez

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, l’établissement public de santé de proximité (EPS) Larbi Ben M’hidi a organisé, hier à Dar Echabab Saadi Filali, une rencontre de sensibilisation ouverte au grand public, sous le thème «Une bouche saine à tout âge, une santé pour la vie».

Une rencontre qui se veut, selon la coordinatrice des chirurgiens- dentistes à Constantine, Mme Moussiou, préventive, avant tout sur les maladies bucco-dentaires affectant la santé en général. Un brossage régulier des dents, ainsi qu’une visite deux fois par an chez le dentiste, permettent d’éviter certaines maladies graves, tels le diabète ou les maladies cardio-vasculaires. Notre interlocutrice recommande, d’autre part, de consulter le dentiste dès l’apparition de la moindre petite carie ou inflammation de la gencive (gingivite), qui affecte le tissu de soutien de la dent et qui provoque souvent des pathologies sévères. Elle précise en outre que pour cette année, la célébration de cette journée a été organisée en collaboration avec la médecine du travail et les structures sanitaires chargées de la protection de la mère et de l’enfant. Mme Meghriche, dentiste et membre du comité d’organisation abondera dans le même sens en invoquant la nécessité pour les malades chroniques de consulter régulièrement leur dentiste, car, nous dira-t-elle, la bouche est le carrefour de toutes les infections.