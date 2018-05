Campagne de nettoyage de la forêt de Djebel Ouahch

Réagissez

L’université des Frères Mentouri organise, aujourd’hui, en collaboration avec la direction de la Conservation des forêts de la wilaya, une journée de volontariat au profit des étudiants pour le nettoyage de la forêt de Djebel Ouahch, a-t-on appris auprès du rectorat. «Cette activité entre dans le cadre des festivités de la célébration de la journée de l’étudiant, qui intervient le 19 mai, et a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement afin de favoriser les attitudes responsables à l’égard de la nature», a-t-on précisé. Pour cela, l’UFMC invite tous les étudiants (toutes spécialités confondues) à rejoindre cette campagne qui démarre du campus central à 8 h 30 et met à leur disposition des bus pour assurer leur déplacement. C’est aussi l’occasion de recenser les populations d’oiseaux de ce parc par des spécialistes et des chercheurs dans le domaine ornithologique, est-il ajouté.