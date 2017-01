Campagne contre les arrêts de travail abusifs

Réagissez

Le contrôle médical se fera dès le dépôt...

Une augmentation considérable des arrêts de travail a été enregistrée ces dernières années, avec pour conséquence immédiate des indemnisations énormes que la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) continue de subir.

«Face à cette situation alarmante, l’agence de Constantine a décidé de renforcer les contrôles médicaux pour garantir l’équilibre financier de l’organisme», a affirmé Adel Chirouf, directeur par intérim de cette agence, lors d’une conférence de presse animée hier, en marge des journées portes ouvertes organisées par la CNAS de Constantine et qui se poursuivront jusqu’à jeudi prochain au siège de l’avenue Rabah Bitat. L’objectif de ces journées est de sensibiliser et informer le citoyen sur les conséquences des arrêts de travail exagérés. En dépit des moyens déployés, ces arrêts demeurent toujours en hausse. «Après avoir consulté les médecins-chefs sur la situation, nous avons procédé à ce que le dossier de l’arrêt de travail soit contrôlé dès le premier jour de son dépôt, passant par tout un cheminement, y compris l’historique médical de l’assuré, pour éviter l’exagération. Nous établissons une expertise pour que l’assuré ne soit pas seulement mis en garde, mais beaucoup plus éclairé sur la situation», a affirmé Adel Chirouf.

Et de poursuivre : «Nous ne pouvons pas donner de chiffres sur les arrêts de travail exagérés, dans le cas où nous ne pouvons plus accuser l’assuré. Mais l’augmentation s’interprète à travers les indemnisations énormes enregistrées chaque année.» Les indemnités journalières ont atteint plus de 760 millions de dinars en 2014. En 2015, la CNAS a enregistré une augmentation de 11,71%. Ceci dit, les indemnités sont estimées à 849 millions de dinars. Pour l’année 2016 et après le renforcement du contrôle médical, l’on a enregistré une légère hausse de 1,41%. Un pourcentage qui s’interprète en chiffre à 861 millions de dinars. «Il y a trois ans que cette centralisation des données et ce contrôle ont été adoptés par la CNAS. Toutefois, après les chiffres signalés, nous avons renforcé le contrôle pour réguler les arrêts de travail afin qu’ils soient plus réglementés et plus clairs», a ajouté M. Chirouf. Concernant le nombre d’arrêts de travail enregistrés cette année, notre interlocuteur a expliqué qu’ils se traduisent à travers les indemnités journalières.

En 2014, un total de 690 352 indemnités journalières ont été signalées. Cette situation a évolué de 7,59% en 2015 et 1,63% en 2016. «Actuellement on a décidé de lancer le contrôle dès le premier jour. L’agent de la CNAS n’a plus le réflexe d’apposer le cachet sur l’ordonnance avant de passer l’assuré au contrôle. Nous comptons maintenir ce cap et l’assuré va réfléchir sérieusement avant de déposer son dossier», a insisté le même responsable.