Calibrage de l’oued Rhumel : La livraison du projet prévue pour juillet

La livraison définitive du projet du calibrage de l’oued Rhumel est prévue pour le mois de juillet prochain, a-t-on appris auprès de Ferhat Mezghiche, directeur par intérim des ressources en eau de la wilaya de Constantine.

Le même responsable nous a affirmé que le taux d’avancement des travaux sur un tracé de 12 km a atteint les 80%, et si la cadence de la réalisation est maintenue, la totalité du projet s’achèvera fin juin, début juillet, de cette année. «La grande partie du projet, soit plus de 9 km de l’oued, a été prise en charge par une entreprise coréenne. Cette dernière a honoré son engagement tout en donnant des résultats satisfaisants de son travail et sa partie sera livrée à la fin du mois de mai», a déclaré M. Mezghiche.

Et de poursuivre: «Pour ce qui reste des travaux, ce sont les entreprises algériennes qui s’en chargeront. Pour ces dernières, il faut compter le mois de juillet, s’il n’y a pas de nouvelles surprises.» Rappelons qu’un budget d’environ 10 milliards de dinars a été alloué pour effectuer le calibrage en question, afin d’éloigner les risques de crues dévastatrices.

Trois entreprises, à savoir l’entreprise coréenne Daewoo, une société algérienne privée et l’Office national de l’irrigation et du drainage- réalisation et ingénierie (ONID-ri), ont été désignées pour accomplir cet important projet, qui devrait voir le jour avant la fin de l’année 2016. Hélas, plusieurs problèmes, particulièrement liés au choix des entreprises sous-traitantes avec l’ONID-ri, ont entravé l’avancement du projet, selon des sources de la direction des ressources en eau.

Les mêmes sources ont affirmé qu’une grande opacité a caractérisé le choix des entreprises et les procédures administratives effectuées, ce qui a créé beaucoup de problèmes, voire un conflit entre l’office et les entreprises en question. Cette situation a conduit à la résiliation des contrats avec les entreprises concernées.

En réponse à nos questions sur les détails des procédures de désignation des entreprises, M. Mezghiche est resté avare dans ses déclarations. Il s’est contenté de dire : «Actuellement, l’ONID-ri a désigné cinq nouvelles entreprises qui sont déjà sur place pour terminer le tracé de 2,5 km. Ces dernières se sont engagées à livrer le projet au mois de juillet, fixé comme délai maximum». Pour ce qui est des passerelles, ce responsable nous a affirmé que le budget n’a pas été encore débloqué par la tutelle.