Cali en concert

Réagissez

Jeudi 1er mars à 18 h au théâtre Mohamed-Tahar Fergani

Dévoiler, dire, raconter. C’est sur ces trois mots que reposent Les Choses Défendues de Cali. Entre confessions, visions et rêveries, ce 7e album est une véritable ode à l’adolescence, à cet instant des dix-sept ans où l’on grandit en faisant les choses défendues. Produit par Édith Fambuena, le résultat est à la fois très sophistiqué et très spontané, avec des textures sonores singulières de Fambuena

et 90 % de premières prises pour la voix. Sur scène, Cali nous invite à s’introduire dans les émotions débordantes, les souvenirs vertigineux, les tragédies intimes, les limites ultimes du cœur de sa jeunesse.