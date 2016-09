Cadre de vie : Plus de limites à la clochardisation des quartiers de la ville

Réagissez

Le phénomène qui, cet été, n’a pas manqué d’attirer l’attention des citoyens, c’est la saleté qui caractérise certains quartiers situés à la périphérie de la ville, à l’image du quartier résidentiel de Sidi Mabrouk qui n’a pas été épargné par la clochardisation avancée régnant depuis quelques années dans la plupart de nos cités.

Ce n’est pas en fait un problème de ramassage des ordures, qui se fait plus ou moins régulièrement, mais plutôt l’absence de balayage après le passage des éboueurs et en cours de journée. «Nos rues sont de plus en plus sales, elles sont jonchées de détritus à longueur de journée», ont remarqué des citoyens qui s’étonnent de ne plus voir passer les balayeurs à intervalles réguliers, comme à l’accoutumée. «Est-ce que ce métier a disparu ?» se demande-t-on encore.

Des saisonniers ont été recrutés par la commune cet été, mais ils se sont bornés, comme nous avons pu le constater, à s’occuper uniquement du désherbage. Les habitants se plaignent en plus de la poussière due à la boue charriée en temps de pluie et qui s’est incrustée dans les rues et cités. Celle-ci se dépose le long des trottoirs pour se transformer, en été, en poussière que le trafic automobile contribue à éparpiller rendant l’air irrespirable. «Si les services municipaux avaient procédé au déblayage de ces dépôts en temps opportun, on n’aurait pas eu ce genre de désagrément», nous fait remarquer un citoyen.

Ceux qui se rendent à Sidi Mabrouk supérieur ne manqueront pas, d’autre part, de remarquer tout au long des trottoirs et à proximité du marché couvert, non seulement des détritus qui attendent d’être ramassés, mais aussi des sacs de gravats et autres objets hétéroclites que les propriétaires des commerces et appartements du quartier, ayant choisi d’entreprendre des travaux cet été, ont jeté pêle-mêle, créant ainsi des décharges à ciel ouvert.

La rue Frères Guedjguedj, la plus fréquentée, est actuellement repoussante de saleté. Le terminus des bus et la station de taxis sont noircis par les rejets liquides, mélange d’huile et de cambouis, des véhicules qui y stationnent à longueur de journée en sus des détritus jetés par les passants.

Des bacs à ordures ont été placés par les services municipaux à cet endroit, mais ils ne servent à rien puisque ces mêmes services omettent de les vider. Les commerçants exerçant sur les lieux ont aussi leur part de responsabilité dans la clochardisation du quartier, car rares sont ceux qui se donnent la peine de nettoyer devant leurs boutiques.