Brèves....

Un nouveau bidonville rasé à Daksi

Onze bidonvilles ont été rasés hier par les engins de la commune de Constantine lors d’une opération coup-de- poing menée par les services techniques,de l’APC, accompagnés par un dispositif sécuritaire important. L’opération a ciblé le lieudit Chaâbani, situé entre Oued El Had et Daksi, où des indus occupants étaient venus ériger de nouvelles baraques sur le site d’un ancien bidonville dont les occupants avaient été relogés récemment. Selon un communiqué émanant du cabinet du maire, ces nouvelles constructions illicites ont été érigées en un temps record dans une tentative de mettre les autorités devant le fait accompli et prétendre au relogement. Un stratagème qui a longtemps donné des résultats à des populations sans scrupules. R. C.

Ouverture d’un musée dédié au défunt M-T. Fergani

Un musée dédié au maître du malouf, le regretté El Hadj Mohamed Taher Fergani, a été ouvert jeudi soir au deuxième étage du palais de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa de Constantine. Retraçant les principales séquences du parcours artistique de Fergani, ce musée contient des centaines de photos du défunt, plusieurs instruments musicaux qu’il utilisait, ses disques et enregistrements, certaines de ses affaires personnelles et les attestations d’honneur et trophées qui lui ont été décernés tout le long de son parcours. Ce musée comprend également un pavillon d’honneur orné du violon cher à El Hadj Fergani, la médaille de l’Ordre de mérite national «Achir» que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lui avait décernée et une lettre signée par le chef de l’Etat en signe de reconnaissance pour sa contribution pendant sept décennies dans le domaine artistique au service de la chanson andalouse.