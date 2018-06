Réagissez

Accident mortel sur la RN3



Un accident de la route a eu lieu samedi soir sur la RN3, au niveau de la localité d’El Gourzi, dans la commune de Ouled Rahmoune, faisant trois victimes. Selon un communiqué de la Protection civile parvenu à notre rédaction, l’incident est survenu vers 20h, suite au dérapage d’un véhicule léger et son renversement sur la route. Trois passagers de sexe masculin, dont l’âge ne dépasse pas 18 ans, se trouvaient à bord. Soit le conducteur et ses deux compagnons. L’une des victimes, F. Gh., un adolescent de 17 ans, a succombé à ses blessures avant l’arrivée des éléments de la Protection civile. La dépouille mortelle a été transportée par les pompiers vers la morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf, dans la commune d’El Khroub. Les deux autres victimes, âgées de 18 ans, souffrant de diverses blessures, ont été évacuées vers le même établissement hospitalier pour subir les soins nécessaires. La gendarmerie a ouvert une enquête. Y.S.



Arrestation de deux trafiquants de psychotropes



La brigade de renseignements et d’investigation de la sûreté de wilaya (BRI) vient de mettre la main sur une importante quantité de psychotropes qui était sur le point d’être écoulée à la cité Belle Vue. Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, l’exploitation d’informations faisant état d’une tentative de vente de psychotropes dans ladite cité a permis aux éléments de la BRI d’arrêter un premier suspect, après avoir mis en place un plan efficace pour encercler les lieux et fermer toutes les issues.

Le prévenu était en possession de 450 comprimés de Parkidyl 5mg et un montant de 20 000 DA. Les investigations ont permis aussi l’arrestation de son complice qui détenait une boîte de Promazepam 6mg et une somme de 22 000 DA. Après l’établissement d’un dossier pénal à leur encontre, les deux mis en cause, âgés de 39 et 40 ans, ont été présentés devant le parquet. R.C.