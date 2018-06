Réagissez

Parc citadin du Bardo : Ouverture à la fin du mois

Après avoir été annoncée pour la mi-Ramadhan, l’ouverture du parc citadin du Bardo a été reportée à la fin du mois en cours ou au plus tard au début de juillet prochain. C’est ce qu’a affirmé le chef de l’exécutif lors de son déplacement, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection, dans les communes de Aïn Abid et Ibn Ziad. Abdessamie Saïdoun a précisé qu’une partie du parc est fin prête pour son ouverture au public, l’aménagement et l’éclairage étant déjà réalisés. S’étendant sur une superficie de 65 hectares, ce parc écologique, le premier du genre à l’échelle nationale, est composé, entre autres, d’un jardin botanique, de cours d’eau, de cascades, d’espaces forestiers et d’une ferme pédagogique aux abords du Rhummel, ainsi que d’une maison écologique appelée la «maison du Bardo».

Plan anti-feux de forêt mis en place



La sensibilisation aux feux de forêt et aux dangers de l’été a fait l’objet d’une journée de vulgarisation, organisée la semaine écoulée par la direction de la Protection civile au palais de la culture Mohamed Laïd El Khalifa. Les organisateurs se sont attelés à prodiguer de vive voix aux citoyens venus visiter les stands, les conseils à suivre pour éviter les intoxications alimentaires, les baignades dangereuses, entre autres. Des dépliants ont aussi été distribués pour une meilleure vulgarisation. Des statistiques présentées, il ressort que les feux de forêt ont connu une hausse en 2017. Pour cette année, la Protection civile a enregistré, via ses multiples interventions, la perte de 166 hectares de forêt. Pour l’année 2016, ce sont 42 hectares qui sont partis en fumée, soit quatre fois moins qu’en 2017.

Concernant le plan anti-incendie, le dispositif mis en place chaque année, qui mobilise quelque 242 éléments, a été renforcé cette année avec une brigade mobile mixte. Cette dernière inclut des sapeurs-pompiers, ainsi que des agents de la direction de la Conservation des forêts. Un renfort non négligeable et un apport important pour intervenir en cas de foyers de feu, sachant que la wilaya est dotée de 28 000 hectares de forêt.



Saisie de devises étrangères



Agissant sur information, les éléments de la brigade économique et financière relevant des services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya ont appréhendé un individu s’adonnant au commerce illicite de devises. Après l’ouverture d’une enquête, le mis en cause, âgé de 47 ans fut appréhendé au niveau de la vieille ville. S’ensuivra la récupération de plusieurs sommes en devises locales et huit étrangères. Selon toujours le communiqué de la sûreté de wilaya, la saisie est constituée de 17 000 euros, de livres sterling, franc suisse, dinar émirati, dinars tunisien et marocain, ainsi que de dollars américain et canadien.