Un nouveau centre de tri sélectif des déchets



Un nouveau centre de tri sélectif des déchets a été ouvert, hier, à l’UV 9 dans la ville de Ali Mendjeli, par l’établissement public de gestion urbaine de la ville Ali Mendjeli de la commune d’El Khroub (EGUVAM), apprend-on de Mehdi Hini, directeur de l’établissement mentionné. Ce projet, premier du genre dans la wilaya de Constantine, entre dans le cadre de l’adaptation d’un nouveau mode de gestion des déchets à Ali Mendjeli. Les fonctions de ce centre consistent à séparer et récupérer les déchets selon leur nature, notamment le plastique et le carton, afin de leur donner une «seconde vie» et les vendre plus tard, après compactage, à des fournisseurs de la matière. «La capacité du centre est énorme. Nous pouvons traiter 2 tonnes de carton et 200 kg de plastique par jour», a déclaré Mehdi Hini. Et d’expliquer : «Dans une première étape demain (aujourd’hui ndlr), nous entamons l’installation de 200 nouveaux bacs destinés pour le rejet du plastique et du carton, au niveau de 15 quartiers et à proximité des différents commerces dans la ville. Cette opération, d’ici la fin du mois, sera généralisée à l’ensemble de la ville de Ali Mendjeli avec l’installation de 800 bacs.» Y. S.



UGTA : L’UL-Ouest se renouvelle



Abdelhafid Daoud, syndicaliste à l’université des frères Mentouri, a été élu jeudi à la tête de l’Union Locale (UL) Ouest, structure intermédiaire de l’union de wilaya de l’UGTA. Les 105 délégués syndicaux, représentant les 45 sections de l’UL, ont voté à l’unanimité pour la liste composée des membres de la commission de préparation du congrès, nous a déclaré Riad Benachour, un membre élu. Ce congrès, tenu jeudi à la maison de jeunes Ahmed Saâdi de Filali, devrait ainsi mettre fin à la situation de blocage dans laquelle est enlisée l’UL depuis des années. R. C.