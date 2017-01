Réagissez

Boycott des cours à l’ÉCOLE SEBBAK SALAH (UV 17)



Des dizaines de parents d’élèves ont tenu, hier matin, un sit-in à l’intérieur de l’école primaire Sebbak Salah, sise

à la cité 210 logements, à l’UV17 de la ville Ali Mendjeli pour dénoncer les conditions de scolarité de leurs enfants. «Les salles de classe qui sont pourtants équipées de radiateurs ne sont pas chauffées. En entrant dans l’une d’elles, je n’ai pas pu résister une heure de temps, imaginons alors des enfants qui restent plus de 4 heures dans ce froid glacial», a déclaré Adel Bousehaba, président de l’association des parents d’élèves. D’autres parents nous ont expliqué que l’établissement, inauguré le 4 septembre 2016, est toujours en chantier et présente un danger pour les élèves. Et d’expliquer qu’en plus des gravats laissés sur les lieux et les bruits, les ouvriers du chantier circulent librement dans l’enceinte de l’école, soulevant ainsi un problème de sécurité. «Nous demandons le transfert de nos enfants vers les écoles avoisinantes, jusqu’à ce que le problème soit résolu. Nous avons boycotté les cours aujourd’hui (hier ndlr) et dans les jours à venir jusqu’à la concrétisation de nos revendications», a insisté M. Bousehaba. Les revendicateurs nous ont affirmé aussi qu’ils ont saisi le maire et le wali de Constantine en décembre dernier, mais en vain.



Reprise de la protestation à la faculté de chirurgie dentaire



Entamé depuis un mois, lle mouvement de protestation des étudiants en chirurgie dentaire de l’université de Constantine 3 poursuit. Ils ont organisé, hier, une marche devant leur faculté, située à la cité Emir Abdelkader. «Face au silence et au mépris affichés par les autorités à notre égard, nous avons décidé d’organiser régulièrement des mouvements de protestation, en maintenant la grève jusqu’à la concrétisation de nos requêtes», a déclaré Fayçal Khrif, coordinateur de la grève. Rappelons que les étudiants réclament l’amélioration des conditions d’études et la revalorisation de leur statut au sein de la Fonction publique. Les protestataires se sont réunis, hier, avec le doyen et le chef du département et le directeur du CHU Ben Badis : «Nous avons pu régler quelques problèmes soulevés au sein de notre faculté, à l’instar du manque de matériels et de matériaux nécessaires. Ces derniers seront procurés par le CHU Ben Badis, d’après les promesses de son directeur. Pour le reste, on n’en parle plus.»